La Bce taglia il costo del denaro al 2% Benefici per chi ha un mutuo

La Banca centrale europea ha deciso di abbassare i tassi di interesse al 2%, offrendo un sollievo concreto a chi ha un mutuo. Con l'ottavo taglio in un anno, questa mossa mira a rendere più accessibile il credito senza influenzare troppo la crescita economica, che resta stabile. Per i consumatori con mutui variabili, questa decisione rappresenta un’opportunità importante. La domanda ora è: come sfruttare al meglio questo momento favorevole?

La Banca centrale europea ha ridotto di 25 punti base (lo 0,25) il costo dell’ denaro dell’area euro che si colloca ora al 2%. Si tratta dell’ ottavo taglio dei tassi nel giro di un anno, fino al 12 giugno scorso il valore era del 4%. Il livello stabilito oggi è considerato neutro, ovvero senza effetti di spinta o di raffreddamento della crescita economica. Se si tiene conto dell’inflazione, il tasso attuale reale è praticamente pari a zero. La decisione era attesa dagli analisti, anche alla luce degli ultimi dati sull’inflazione della zona euro (1,9% a maggio), ritenuti compatibili con un allentamento monetario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Bce taglia il costo del denaro al 2%. Benefici per chi ha un mutuo

Se ne parla anche su altri siti

Che cosa significa il taglio del costo del denaro?