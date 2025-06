La Bce taglia i tassi ma Lagarde frena gli entusiasmi

La Banca Centrale Europea continua la sua strategia di stimolo, tagliando i tassi per l'ottava volta consecutiva, riportandoli ai livelli di due anni fa. Tuttavia, le parole di Lagarde frenano gli entusiasmi, lasciando intravedere una cautela che potrebbe influenzare il futuro dell’economia europea. Un equilibrio delicato tra politica monetaria e fiducia degli investitori che potrebbe segnare le prossime mosse sul mercato.

Tutto come previsto: la Bce taglia ancora, per l’ottava volta di seguito, i tassi di interesse. Con il nuovo taglio di 0,25 punti, il tasso sui depositi cala al 2 per cento tornando così ai livelli di due anni fa, precisamente del febbraio 2023. Calano, rispettivamente, al 2,15% e al 2,40% i tassi sulle operazioni . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - La Bce taglia i tassi ma Lagarde frena gli entusiasmi

