La Bce taglia i tassi d' interesse di un quarto di punto al 2% Lagarde | C' è ancora incertezza siamo vicini alla chiusura di un ciclo

La Bce taglia i tassi d'interesse per l’ottava volta dalla scorsa estate, segnando un passo deciso verso la fine di un ciclo monetario. Con una riduzione di un quarto di punto al 2%, Christine Lagarde si trova a fronteggiare un contesto di incertezza economica crescente. La domanda che tutti ci poniamo è: questa strategia potrà davvero consolidare la ripresa o ci avvicina a una nuova fase di instabilità?

La Bce taglia i tassi d'interesse per l'ottava volta dalla scorsa estate: con la nuova riduzione di un quarto di punto percentuale decisa oggi il tasso sui depositi scende al 2%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,15%, quello sui prestiti marginali al 2,40%.

