La Bce taglia i tassi d' interesse di un quarto di punto al 2% | è l' ottava volta dalla scorsa estate

La Banca Centrale Europea ha deciso di ridurre i tassi d'interesse per l’ottava volta consecutiva dalla scorsa estate, segnando un nuovo passo nella sua strategia di stimolo economico. Con una diminuzione di un quarto di punto percentuale, il tasso sui depositi scende ora al 2%, influenzando imprese e consumatori. Questa mossa riflette la volontà di sostenere la ripresa e affrontare le sfide del contesto economico globale, lasciando intuire quale direzione prenderanno le politiche monetarie nei prossimi mesi.

