La Bce taglia i tassi d’interesse cosa cambia e perché potrebbe essere l’ultima riduzione per un po’

La decisione della Bce di tagliare i tassi d'interesse di 25 punti base segna un nuovo capitolo nella politica monetaria europea. Con il tasso sui depositi al 2%, si apre uno scenario in cui le future mosse potrebbero essere in stand-by, almeno per un po'. Ma cosa significa tutto ciò per l’economia e i consumatori? Scopriamo insieme perché questa potrebbe essere l’ultima riduzione prevista a breve termine.

La Banca centrale europea ha deciso un nuovo taglio dei tassi d'interesse di 25 punti base. Così il tasso sui depositi scende al 2%, la metà di quanto era un anno fa, prima che iniziassero gli otto tagli consecutivi della Bce. Ora però potrebbe arrivare un periodo di 'pausa', senza nuovi ribassi in estate, per vedere come si muove l'economia europea e internazionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

