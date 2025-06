La Bce taglia i tassi di un quarto di punto al 2% | è l' ottava sforbiciata dalla scorsa estate

La BCE ha deciso di abbassare nuovamente i tassi di interesse, portandoli al 2% sui depositi e rafforzando il suo impegno nel sostenere l’economia europea. È l’ottava riduzione dall’estate scorsa, un segnale chiaro delle strategie adottate per stimolare la crescita e affrontare le sfide del mercato. Ma quali saranno gli effetti di questa politica monetaria sui consumatori e le imprese? Scopriamolo insieme.

La Bce taglia i tassi d’interesse per l'ottava volta dalla scorsa estate: con la nuova riduzione di un quarto di punto percentuale decisa oggi il tasso sui depositi scende al 2%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,15%, quello sui prestiti marginali al 2,40%. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La Bce taglia i tassi di un quarto di punto al 2%: è l'ottava "sforbiciata" dalla scorsa estate

