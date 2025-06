La Bce taglia i tassi dal 225% al 2% di 25 punti base

La Banca Centrale Europea sorprende ancora, tagliando i tassi dal 2,25% al 2%, con una riduzione di 25 punti base. Questa decisione segna l’ennesimo passo in un percorso di abbassamento iniziato a giugno 2024, alimentando aspettative di un’economia più stabile e sostenibile. Ma quali saranno le ripercussioni di questa politica sui risparmi e sugli investimenti dei cittadini europei? Scopriamolo insieme nel dettaglio.

La Banca centrale europea taglia i tassi dal 2,25% al 2%. Si tratta della ennesima sforbiciata al costo del denaro in un calo che è iniziato a giugno 2024. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - La Bce taglia i tassi dal 2,25% al 2% di 25 punti base

Leggi anche questi approfondimenti

La Banca centrale sudcoreana taglia i tassi al 2,5% per stimolare l'economia - La Banca centrale sudcoreana ha deciso di ridurre i tassi di interesse di 0,25%, portandoli al 2,5%, per stimolare l'economia stagnante in vista delle elezioni presidenziali del 3 giugno.

Segui queste discussioni su X

È il giorno della Bce: atteso un nuovo taglio dei tassi da 25 punti base. Il focus sarà sulle parole di #Lagarde: la Banca centrale europea si prepara a una pausa nel suo percorso di allentamento monetario? Segui con noi: Alle 14.15 la decisione sui tassi d'inter Partecipa alla discussione

Tassi: dopo il taglio atteso di 25 punti base di domani la Bce si prenderà una pausa? L'analisi di Fabio Balboni (Senior European Economist di HSBC): "La BCE ha raggiunto il territorio neutrale dei tassi, intorno al 2%, per cui si riduce l'urgenza di ridurre i tassi Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne