La Bce taglia di nuovo i tassi d’interesse | ma l’Europa è a un bivio

La Banca centrale europea ha tagliato, per l’ ottava volta in un anno, i tassi d’interesse. Il tasso sui depositi scende al 2%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,15%, mentre il tasso sui prestiti marginali viene portato al 2,40%. È il segno evidente di un ciclo ormai maturo, con Francoforte che ha dimezzato il costo del denaro in dodici mesi, cercando di accompagnare la discesa dell’inflazione senza soffocare una ripresa che si conferma f ragile, disomogenea, e sempre più legata al rischio geopolitico. Ma dietro questa manovra monetaria, annunciata e già scontata dai mercati, si nasconde la vera partita che l’ Europa è chiamata a giocare: quella politica, e più precisamente fiscale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it