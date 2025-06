La Bce taglia ancora i tassi del 25% Giù anche l’inflazione | bene per mutui e prestiti

La Bce continua a ridurre i tassi di interesse, con un ulteriore taglio del 25% deciso il 5 febbraio 2025. Dopo otto diminuzioni consecutive da giugno 2024, l’obiettivo è stimolare l’economia e alleviare il peso su mutui e prestiti. Questa politica favorevole ai consumatori potrebbe rappresentare un’opportunità unica per chi cerca di consolidare il proprio credito o investire con condizioni più vantaggiose. Un cambiamento che promette di influenzare positivamente il nostro quotidiano, rendendo più accessibili i sogni di chi desidera una casa o un nuovo progetto.

Roma, 5 giorno 2025 – La Bce ha tagliato i tassi di interesse di un altro 25%. Il consiglio direttivo della Banca centrale europea ha infatti deciso di tagliare di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento. Si tratta dell' ottavo taglio consecutivo applicato da giugno 2024. Il tasso sui depositi scenderà quindi al 2 per cento, quello sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,15 per cento e quello relativo ai prestiti marginali al 2,4 per cento. La Bce ha rivisto al ribasso di 0,3 punti percentuali, rispetto alle previsioni di marzo, le stime sull'inflazione che nel 2025 è ora prevista al 2%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net