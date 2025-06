La Bce taglia ancora i tassi | dal 225 al 2 per cento

La Banca Centrale Europea continua a ridurre i tassi di interesse, confermando il suo impegno nel sostenere l’economia europea. Con un taglio di 0,25 punti percentuali, portando il costo del denaro dal 2,25% al 2%, si tratta dell’ottavo intervento da giugno 2024. La decisione riflette la volontà di mantenere l’inflazione vicino all’obiettivo del 2%. La...

La presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, ha annunciato che la Bce ha deciso di abbassare di 0,25 punti percentuali i tassi di interesse portandoli dal 2,25 per cento al 2 per cento. Quello annunciato oggi è l’ottavo taglio al costo del denaro dal giugno 2024. "L’inflazione si attesta attualmente intorno all’obiettivo del 2 per cento a medio termine perseguito dal Consiglio direttivo", si legge nella nota della Bce. La Bce ha inoltre confermato la sua stima di crescita per l'Eurozona nel 2025 a 0,9 per cento, come nelle stime di marzo, visto "l'andamento del primo trimestre più vigoroso rispetto alle attese". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it