La barca per Gaza con Hassan e Thunberg salva alcuni migranti in mare

In un gesto di straordinaria umanità, la nave diretta a Gaza con Greta Thunberg e Rima Hassan si è trasformata in un'àncora di speranza, deviando dalla rotta per salvare quattro rifugiati dal Sudan in mare. Un atto che dimostra come, anche nelle traversate più difficili, il coraggio e la solidarietà possano fare la differenza. Questa storia ci ricorda che ogni vita conta e che l'umanità può ancora fare la differenza.

Milano, 5 giu. (askanews) - In rotta verso Gaza a bordo di una nave umanitaria con a bordo l'attivista svedese Greta Thunberg, l'eurodeputata franco-palestinese Rima Hassan ha dichiarato giovedì che l'imbarcazione aveva deviato dalla sua rotta per soccorrere quattro "rifugiati dal Sudan" in mare. Le immagini pubblicate dalla rappresentante eletta e da altri passeggeri a bordo mostrano diverse decine di persone su una piccola imbarcazione in mare aperto. Alcune di loro sono in acqua, aggrappate a degli pneumatici, mentre un'imbarcazione più grande, quella della Guardia Costiera libica, secondo l'equipaggio, interviene vicino all'imbarcazione, suscitando la fuga in acqua di alcuni che sono soccorsi dalla flottiglia umanitaria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La barca per Gaza con Hassan e Thunberg salva alcuni migranti in mare

