Un gesto di solidarietà e speranza illumina la città: la bandiera palestinese sventola sul municipio, accompagnata da poesie che raccontano l’orrore di Gaza e un appello per la pace della Rete della Pace. In piazza dei Popoli, un centinaio di cittadini, partiti e associazioni hanno condiviso un momento emozionante, ricordando le sofferenze nella Striscia. Per tutta la settimana, l’immagine di unità e speranza continuerà a parlare forte: la pace è un diritto da difendere ogni giorno.

Appello della Rete della Pace per Gaza. Poesie che raccontano l’orrore in piazza dei Popoli per ricordare quel che succede nella Striscia. Un momento emozionante l’altro giorno al quale hanno partecipato un centinaio di persone, partiti e associazioni. Per tutta la settimana la bandiera della Palestina sventolerà dal Municipio accanto allo striscione che invoca la tregua. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La bandiera palestinese sul Municipio

