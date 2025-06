la 3sun non rispetta gli impegni con 100 lavoratori proclamato lo stato di agitazione

La situazione in 3Sun si fa sempre più critica: gli impegni presi con oltre 100 lavoratori vengono puntualmente disattesi, generando ingiustizie e insicurezze. La proclamazione dello stato di agitazione testimonia la crescente frustrazione tra i dipendenti, che si trovano a fronteggiare ritardi salariali e condizioni precarie. È fondamentale che le istituzioni intervengano per tutelare i diritti di chi lavora con dignità e rispetto.

Nonostante gli impegni pubblicamente assunti da 3Sun, è di oggi la notizia che gli oltre 100 dipendenti della Conmar, azienda in appalto, hanno ricevuto ancora una volta lo stipendio in ritardo. Analogo trattamento è toccato ai lavoratori somministrati, che da tempo vivono in uno stato di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it