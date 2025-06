Kyma Mobilità | possibili disservizi linee autobus

In vista del prossimo importante appuntamento elettorale a Taranto, Kyma Mobilità comunica con trasparenza che circa il 35% dei conducenti sarà impegnato come Rappresentanti di lista, limitando così temporaneamente i servizi di autobus. Questa significativa percentuale potrebbe comportare possibili disservizi o variazioni nelle linee, influenzando la mobilità quotidiana dei cittadini. Restate aggiornati per garantire una mobilità sicura e informata durante questo periodo cruciale.

Tarantini Time Quotidiano In occasione di questa tornata elettorale per il ballottaggio per l’elezione del Sindaco di Taranto e per i cinque Referendum, numerosi dipendenti di Kyma Mobilità, specialmente quelli addetti alla guida degli autobus, saranno impegnati solo quali Rappresentanti di lista, in quanto ex lege non possono svolgere altre funzioni ai seggi. Si tratta di circa il 35% del personale di guida, un aumento significativo rispetto al 20% della tornata elettorale precedente che riguardava Taranto e Massafra, invece questa interessa tutti i comuni italiani per i referendum. Peraltro questa percentuale è destinata ad aumentare ulteriormente in quanto, com’è noto, sono possibili accreditamenti anche direttamente presso i seggi elettorali fino alla loro apertura, ovvero alle ore 16. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it