Kylie Jenner e il seno rifatto | la confessione su TikTok

L'influencer Rachel Leary in un video l'ha tirata in causa per sapere da dove arrivasse quel "lavoro perfetto e naturale". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Kylie Jenner e il seno rifatto: la confessione su TikTok

I look matchy di Kendall e Kylie Jenner (con Chalamet) - Kendall e Kylie Jenner hanno stupito con i loro look coordinati per una partita dei Knicks al Madison Square Garden.

Kylie Jenner e il seno rifatto: la confessione su TikTok - Kylie Jenner non ha nascosto il suo seno rifatto: la confessione non è tardata ad arrivare a domanda diretta di un utente che le ha posto una domanda specifica sull'intervento estetico. Da gazzetta.it

Chi è il chirurgo di Kylie Jenner? Garth Fisher spopola dopo le rivelazioni sul seno rifatto - Chi è il chirurgo di Kylie Jenner, Garth Fisher? Tutto sulla carriera, l'età e la professione del chirurgo plastico. tag24.it scrive

Kylie Jenner: «Il mio seno perfetto? Ecco cosa ho chiesto al chirurgo». L'intervento prima del parto e di cui si pentì: «Non avrei dovuto farlo» - Spesso le celebrità si affidano alle mani sapienti dei chirurghi plastici. Figure ricercatissime e i cui nomi vengono custoditi gelosamente. Segnala msn.com

