Kolo Muani sta attirando l'attenzione della Juventus, tra necessità di rafforzarsi e opportunità di rilanciare il proprio progetto. La strategia bianconera si muove con ambizione e cautela, cercando il giusto equilibrio tra investimenti mirati e potenzialità future. La sua esperienza, ricca di prodezze e promesse, potrebbe rappresentare la svolta desiderata. Ma quali sono davvero le prospettive? Scopriamo insieme come questa operazione potrebbe ridefinire il futuro della Juventus.

2025-06-05 19:00:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Kolo Muani tra necessità e opportunità: la strategia della Juventus Primapagina Calciomercato.com.. Home.. Kolo Muani tra necessità e opportunità: la strategia della Juventus. Marco Amato, inviato a Torino. adesso.. Un’esperienza dalle due facce, quella di Kolo Muani alla Juventus. Un incipit scintillante: debutto con goal a Napoli, doppietta con l’Empoli e pure con il Como e poi un assist nella vittoria interna contro l’Inter. Non ha deluso nemmeno il finale: goal contro il Monza in una partita che sembrava dal risultato scontato ma poteva mettersi in salita, goal nel pareggio dell’Olimpico contro la Lazio e, dulcis in fundo, altra rete nell’ultimo incontro stagionale – quello decisivo per la qualificazione in Champions League -, contro il Venezia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com