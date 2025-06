Kolo Muani Juve volontà netta dell’attaccante e svolta a sorpresa nel suo futuro | cosa filtra dalla Continassa dopo i contatti col PSG Si sta delineando questo scenario

Il futuro di Kolo Muani si fa sempre più chiaro: il desiderio dell’attaccante di restare alla Juventus, unito alla disponibilità del PSG, potrebbe segnare una svolta decisiva. Dopo i contatti tra le parti, tutto sembra puntare verso una conferma in bianconero, aprendo nuove possibilità per la prossima stagione. La Juventus si prepara a scrivere un nuovo capitolo con un rinforzo di valore. La vera domanda ora è: sarà questa la volta buona?

Kolo Muani Juve, volontà netta dell’attaccante: cosa filtra sul futuro del bianconero in vista della prossima stagione. Può essere arrivata la tanto attesa svolta nel futuro di Kolo Muani. L’attaccante della Juve, in prestito dal PSG, potrebbe restare in bianconero. L’ultimo aggiornamento di Giovanni Albanese. PAROLE – «Kolo Muani vuole rimanere alla Juve e il PSG è aperto a quest’ipotesi. Si sta provando a costruire il percorso affinché possa rimanere in bianconero. A differenza di Conceicao non c’è certezza ma dalla Continassa filtra fiducia e potrebbe esserci la possibilità di tenerlo ancora per una stagione». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, volontà netta dell’attaccante e svolta a sorpresa nel suo futuro: cosa filtra dalla Continassa dopo i contatti col PSG. Si sta delineando questo scenario

In questa notizia si parla di: Muani Juve Attaccante Kolo

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - Rimani aggiornato sulle ultimissime notizie della Juventus! In questa diretta, segui gli sviluppi riguardanti Kolo Muani e Vlahovic, con il mister Tudor che pare avere le idee chiare.

L’accoppiata David - Kolo Muani sarebbe una delle operazioni più sensate degli ultimi anni contando gli innumerevoli problemi che ha la Juve in altri reparti. Prendere un attaccante da 60-70M e continuare a lasciare scoperte posizioni cruciali (come i terzini) Partecipa alla discussione

#LazioJuve 0-1 51’ KOLO MUANI! Juve in vantaggio: cross al centro di McKennie, incornata di testa dell’attaccante francese con Mandas che tocca il pallone ma non riesce a deviarlo ? Partecipa alla discussione

Juventus: Kolo Muani per il Mondiale per Club ma non solo - L'attaccante francese, salvo imprevisti, dovrebbe essere negli Stati Uniti con i bianconeri. Si tratta anche per il prestito bis. msn.com scrive

Kolo Muani tra necessità e opportunità: la strategia della Juventus - Un`esperienza dalle due facce, quella di Kolo Muani alla Juventus. Un incipit scintillante: debutto con goal a Napoli, doppietta con ... Lo riporta msn.com

Kolo Muani, la Juventus tratta il rinnovo del prestito col PSG - Juventus e PSG trattano il futuro di Kolo Muani, decisivo in stagione. Pronto il rinnovo del prestito dopo il Mondiale per club. Scrive europacalcio.it

Kolo Muani’s celebration after 2-0 #juventus #seriea