Kolo Muani Juve contatti continui col PSG | club ora più vicini all’intesa questa soluzione accontenta tutti! L’ultima idea

Il futuro di Randal Kolo Muani si fa sempre più interessante: tra contatti incessanti con il PSG e l’attenzione della Juventus, le trattative sono in pieno fermento. Questa proposta, che potrebbe rappresentare la soluzione ideale per tutte le parti coinvolte, apre nuovi scenari nel mercato dei bianconeri. La strategia si sta affinando, e ora tutto dipende dalla volontà dei club coinvolti: un accordo che potrebbe cambiare le sorti del giovane talento.

Kolo Muani Juve, contatti continui col PSG: club ora più vicini, questa soluzione accontenterebbe tutti! L’ultima idea secondo il Corriere dello Sport. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Randal Kolo Muani, sbarcato a Torino lo scorso gennaio con la formula del prestito secco. Il mercato Juve è in contatto con il PSG per rinnovare il prestito. L’idea è quella di tornare l’accordo per una nuova cessione temporanea anche onerosa che però rimanderebbe la spesa per il riscatto (verosimilmente sui 50 milioni di euro ) a giugno 2026. I parigini preferirebbero cederlo ai bianconeri, dal momento che a Torino il giocatore sembra essersi ambientato bene. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com