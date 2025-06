Kiss of the Spider Woman il trailer del musical con Jennifer Lopez e Diego Luna

Scopri il nuovo straordinario musical "Kiss of the Spider Woman" con Jennifer Lopez e Diego Luna nel primo trailer ufficiale! Jennifer brilla nei panni di Ingrid Luna, un’iconica diva capace di incantare e sedurre con un bacio letale. Basato sul celebre spettacolo teatrale di McNally, Kander e Ebb, questo film promette emozioni intense e performance indimenticabili. Preparati a lasciarti catturare da una storia avvincente e affascinante come…

Jennifer Lopez brilla nei panni di un’attrice iconica nel primo trailer dell’ultimo film musicale di Bill Condon, Kiss of the Spider Woman. Nel film, basato sul musical teatrale di Terrence McNally, John Kander e Fred Ebb, Lopez interpreta Ingrid Luna, una favolosa diva del grande schermo il cui ruolo più famoso è quello di una donna ragno, capace di uccidere i suoi amanti con un bacio. Nel 1981, durante la Guerra in Argentina, un parrucchiere di nome Luis (Tonatiuh), che sta scontando una pena detentiva, immagina i suoi film per sfuggire agli orrori del presente. Quando un marxista, Valentin (Diego Luna), viene portato nella sua cella, i due stringono un improbabile legame attraverso la magia della musica e del cinema. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Kiss of the Spider Woman, il trailer del musical con Jennifer Lopez e Diego Luna

In questa notizia si parla di: Lopez Kiss Spider Woman

Kiss of the Spider Woman: il primo trailer del musical con Jennifer Lopez e Diego Luna dal romanzo di Manuel Puig - Preparati a vivere un'emozionante avventura tra musica, passione e introspezione: il musical "Kiss of the Spider Woman" prende vita con Jennifer Lopez e Diego Luna, dal celebre romanzo di Manuel Puig.

Kiss of the Spider Woman: il musical con Jennifer Lopez arriva nei cinema americani - Il 10 ottobre 2025, "Kiss of the Spider Woman", diretto da Bill Condon e con Jennifer Lopez, Diego Luna e Tonatiuh, debutterà nei cinema americani dopo un'accoglienza entusiasta al Sundance Film Festi ... Si legge su ecodelcinema.com

Kiss Of The Spider Woman - Kiss Of The Spider Woman, scheda del film di Bill Condon, con Jennifer Lopez, Diego Luna e Tonatiuh, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando, come e dove vedere il Film al Cinem ... Lo riporta comingsoon.it

Kiss of the Spider Woman: il primo trailer del musical con Jennifer Lopez e Diego Luna dal romanzo di Manuel Puig - Dal capolavoro di Manuel Puig, Il bacio della donna ragno, portato al cinema con William Hurt e Raul Julia, arriva il musical con Jennifer Lopez e Diego Luna. Ecco il primo trailer ufficiale. Come scrive comingsoon.it

Kiss Of The Spider Woman | Official Teaser Trailer