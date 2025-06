Kiss of the Spider Woman | il primo trailer del musical con Jennifer Lopez e Diego Luna dal romanzo di Manuel Puig

Preparati a vivere un'emozionante avventura tra musica, passione e introspezione: il musical "Kiss of the Spider Woman" prende vita con Jennifer Lopez e Diego Luna, dal celebre romanzo di Manuel Puig. Dopo il successo cinematografico con William Hurt e Raul Julia, ora il capolavoro si trasforma in uno spettacolo teatrale da non perdere. Scopri il primo trailer ufficiale e lasciati catturare da questa straordinaria fusione di arte e narrativa.

Dal capolavoro di Manuel Puig, Il bacio della donna ragno, portato al cinema con William Hurt e Raul Julia, arriva il musical con Jennifer Lopez e Diego Luna. Ecco il primo trailer ufficiale. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Kiss of the Spider Woman: il primo trailer del musical con Jennifer Lopez e Diego Luna dal romanzo di Manuel Puig

In questa notizia si parla di: Primo Trailer Musical Jennifer

