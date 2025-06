Kim | sostengo guerra Russia contro Kiev

In un contesto internazionale sempre più complesso, le dichiarazioni di Kim Jong-un rafforzano la rete di alleanze che influenzano gli equilibri globali. Promettendo sostegno incondizionato alla Russia, la Corea del Nord si inserisce attivamente nel conflitto ucraino, lasciando emergere nuove dinamiche diplomatiche e strategiche. Ma quali saranno le ripercussioni di questa presa di posizione sulla stabilità internazionale?

2.55 Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha promesso di "sostenere incondizionatamente" la Russia in tutti i settori, compresa la guerra in Ucraina, secondo quanto riportato oggi dai media statali di Pyongyang. Kim ha dichiarato al massimo funzionario della sicurezza russa,Sergei Shoigu che Pyongyang "sosterrà incondizionatamente la Russia e la sua politica estera in tutte le questioni internazionali cruciali,inclusa la qguerra in ucraina" ha riportato la Korean Central News Agency. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it