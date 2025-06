Kim Jong-un promette supporto incondizionato alla Russia nella guerra in Ucraina

Kim Jong-un fa un passo senza precedenti, promettendo il suo supporto incondizionato alla Russia in ogni settore, inclusa la guerra in Ucraina. Questa dichiarazione segna un rafforzamento delle alleanze internazionali e apre nuovi scenari geopolitici. La promessa di Pyongyang di sostenere Mosca in modo totale e senza riserve lascia intuire un’evoluzione nelle dinamiche globali. La domanda ora è: quali saranno le conseguenze di questa alleanza strategica?

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha promesso di "sostenere incondizionatamente" la Russia in tutti i settori, compresa la guerra in Ucraina, secondo quanto riportato oggi dai media statali di Pyongyang. Kim ha dichiarato al massimo funzionario della sicurezza russa, Sergei Shoigu, che Pyongyang "sosterrĂ incondizionatamente la posizione della Russia e la sua politica estera in tutte le questioni politiche internazionali cruciali, inclusa la questione ucraina", ha riporta la Korean Central News Agency.

