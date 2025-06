Killer Denisa | ho ucciso un' altra escort

Un terribile caso scuote il mondo criminale: Vasile Frumuzache, guardia giurata romena di 32 anni, ha confessato di aver ucciso un'altra escort, Ana Maria Andrei, scomparsa a Montecatini Terme. La drammatica scoperta arriva dopo la confessione che collega l'uomo a due omicidi e getta luce su un oscuro intreccio di violenza e rifiuti. La tragica vicenda evidenzia quanto possa essere sottile la linea tra normalitĂ e follia.

18.10 L'uomo fermato per l'omicidio di Maria Denisa Adas,in un altro interrogatorio, ha confessato:ho ucciso un'altra escort La vittima era scomparsa il 1 agosto 2024 a Montecatini Terme (PT). L'uomo, Vasile Frumuzache, romeno, 32 anni, guardia giurata, ha detto alla procura di Prato di aver accoltellato la donna per un rifiuto sessuale. I resti di Ana Maria Andrei, romena come Denisa, sono stati trovati dopo la confessione dell' uomo: nel suo box era stata trovata l'auto della vittima. Il killer ha poi aggiunto: "Denisa invece mi ricattava". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

“Ho ucciso anche un’altra donna”. Denisa, l’orribile confessione del killer: era scomparsa da mesi - Un orribile segreto è venuto alla luce nel cuore di Monsummano Terme, dove Vasile Frumuzache ha confessato di aver ucciso e decapitato Maria Denisa Paun, scomparsa da mesi.

