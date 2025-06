killer dei cani un incubo senza fine due casi di avvelenamento a faetano

Un'ombra oscura si stende su Faetano, con due cani vittime di avvelenamenti che scuotono la comunità sammarinese. L'Associazione Protezione Animali del Titano denuncia un incubo senza fine, alimentato da un killer dei cani che seminano paura e dolore. La situazione richiede interventi urgenti per proteggere i nostri amici a quattro zampe e restituire serenità alla collettività. È arrivato il momento di agire con decisione.

"Nuovi avvelenamenti a Faetano: un cane deceduto, un altro in osservazione". San Marino non riesce a risvegliarsi dall’incubo del killer dei cani. A lanciare l’ennesimo allarme è l’ Associazione protezione animali del Titano. "Denunciamo l’ennesimo gravissimo episodio – dicono dall’Apas – con profonda rabbia e indignazione. Ennesimo avvelenamento che ha colpito due cani nella zona dell’area di sgambamento di Faetano". Si tratta di due cani giovani, addestrati per il soccorso, "e quindi non solo animali da compagnia, ma veri e propri membri attivi della comunità – spiegano dall’Associazione – Uno dei due, di appena 5 anni, purtroppo non ce l’ha fatta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it