Killer Danisa | ho ucciso un' altra escort

Un vortice di mistero scuote Montecatini Terme: Vasile Frumuzache, guardia giurata romena di 32 anni, ha confessato l'omicidio di un'altra escort scomparsa ad agosto. La sua confessione ha portato alla scoperta dei resti di Ana Maria Andrei, aggiungendo un inquietante capitolo a questa drammatica vicenda. Continua a leggere per scoprire come si dipana questa tragica storia.

18.10 L'uomo fermato per l'omicidio di Maria Danisa Adas,in un altro interrogatorio, ha confessato:ho ucciso un'altra escort La vittima era scomparsa il 1 agosto 2024 a Montecatini Terme (PT). L'uomo, Vasile Frumuzache, romeno, 32 anni, guardia giurata, ha detto alla procura di Prato di aver accoltellato la donna per un rifiuto sessuale. I resti di Ana Maria Andrei, romena come Danisa, sono stati trovati dopo la confessione dell' uomo: nel suo box era stata trovata l'auto della vittima. Il killer ha poi aggiunto: "Danisa invece mi ricattava". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it