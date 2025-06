Kiev attacchi nella notte Telefonate Trump-Putin e Putin-Papa

Nella notte, Kiev si sveglia sotto il fuoco: attacchi implacabili e telefonate che scuotono la scena internazionale. Trump, Putin e il Papa si confrontano in conversazioni decisive, ma nessuna pace sembra all’orizzonte tra Russia e Ucraina. La tensione aumenta, con Mosca che risponde con una raffica di missili e droni, alimentando un clima di incertezza globale. La situazione rimane complessa e intricata, lasciandoci con il desiderio di un dialogo che possa fermare la spirale di violenza.

Nessuna pace immediata tra Russia e Ucraina. In due telefonate, tra cui una con Papa Leone, Vladimir Putin spegne ogni speranza. E vendica l’attacco agli aeroporti russi con una pioggia di missili e droni. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Kiev, attacchi nella notte. Telefonate Trump-Putin e Putin-Papa

