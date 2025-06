ki group liquidazione giudiziale per l ex società di daniela santanchè

Il tribunale di Milano ha disposto la liquidazione giudiziale di Ki Group Holding Spa, un tempo legata alla ministra Daniela Santanchè e a Canio Mazzaro. La decisione è stata presa poiché la società non ha presentato un piano di risanamento né richiesto l'omologazione di un accordo di ristrutturazione del debito, lasciando emergere una situazione critica e senza vie d'uscita apparenti. La vicenda solleva molte domande sul futuro del gruppo e sulla gestione delle sue criticità.

Il tribunale di Milano ha decretato la liquidazione giudiziale per Ki Group Holding Spa, parte del gruppo un tempo riconducibile alla ministra del Turismo Daniela Santanchè e all’ex compagno Canio Mazzaro. Il collegio giudicante ha evidenziato che la società non ha avanzato alcun piano di risanamento né presentato richiesta per l’omologa di un accordo di ristrutturazione del debito. Secondo i magistrati, la società risulta priva di strumenti per fronteggiare la crisi, «in stato di insolvenza», con una «esposizione per ingenti debiti erariali e previdenziali di circa 1,4 milioni sorta a partire da ottobre 2020». 🔗 Leggi su Lettera43.it