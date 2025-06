Kephren Thuram su Marcus | Con lui ho un rapporto eccezionale Non mi sembra vero che entrambi giochiamo in Serie A

Khephren Thuram, centrocampista della Juventus, rivela un legame straordinario con suo fratello Marcus, attaccante dell’Inter. Due talenti emergenti della Serie A, condividono non solo un rapporto familiare speciale, ma anche il sogno di brillare sui campi più prestigiosi del calcio italiano. La loro storia dimostra come passione e famiglia possano andare di pari passo nel percorso verso il successo, rendendo ancora più affascinante il nostro campionato.

Kephren Thuram, il centrocampista della Juventus ha raccontato il rapporto stretto che lo lega da sempre al fratello, l'interista Marcus. Khephren Thuram, centrocampista della Juventus e protagonista di 'Made in Italy', il programma della Lega Serie A, ha condiviso il legame speciale che ha da sempre con suo fratello Marcus, attaccante dell'Inter. LE PAROLE DI KEPHREN THURAM – «Abbiamo una relazione eccezionale, penso che sia merito dei nostri genitori che ci hanno sempre fatto stare insieme sin da piccoli. Ora ci sfidiamo in Serie A, è un sogno che si realizza. Davvero, non avrei potuto sognare di meglio.

