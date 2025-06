Kendrick Lamar e SZA la loro Luther da record | per la 23esima settimana consecutiva in vetta alla chart Billboard

Kendrick Lamar e SZA stanno scrivendo la storia della musica, mantenendo per 23 settimane consecutive il loro brano "Luther" in vetta alla Billboard R&B Hot Song. Un successo senza precedenti che segna un anno d’oro per entrambi, tra riconoscimenti e un tour mondiale che farà tappa anche in Italia il 2 agosto. Kendrick Lamar e SZA, “Luther” infrange il record di permanenza nella Billboard R&B Hot Song, un risultato che li consacra come protagonisti assoluti del panorama musicale internazionale.

Il 2025 è un anno d'oro per Kendrick Lamar ed SZA: iniziato con il primo posto di Luther, brano contenuto nell'album del rapper GNX, per proseguire con un tour mondiale, il Grand National Tour, partito il 19 aprile da Minneapolis e che arriverà in Italia per un unico appuntamento il 2 agosto. Kendrick Lamar e SZA, "Luther" infrange il record di permanenza nella Billboard R&B Hot Song. L'artista di Compton e la voce di All The Stars, hanno unito le loro forze ancora una volta per il singolo lanciato a fine 2024, divenuto il brano che con 23 settimane consecutive in vetta alla Billboard R&B Hot Song, ha infranto il record di permanenza in testa alla classifica, appartenente a Not Like Us.