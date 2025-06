Keanu Reeves e Ana de Armas alla premiere di “Ballerina” a Hollywood

Una notte di glamour e adrenalina ha illuminato Hollywood, con Keanu Reeves e Ana de Armas protagonisti alla premiere di "Ballerina", lo spin-off della celebre saga di John Wick. L’emozione è palpabile tra star e fan, mentre il cast stellare si prepara a conquistare il pubblico italiano il 12 giugno. Un evento imperdibile che promette di lasciare il segno nel mondo del cinema d’azione. Non resta che aspettare l’uscita per scoprire cosa riserverà questa nuova avventura.

(askanews) – L’attrice spagnolo-cubana Ana de Armas e l’attore canadese Keanu Reeves sfilano alla première hollywoodiana di Ballerina, lo spin-off della saga di John Wick. «Sono molto orgogliosa ed emozionata di far parte dell’universo di John Wick », ha dichiarato Ana de Armas. Con loro il resto del cast, fra cui Angelica Houston e il produttore del film, regista di quattro John Wick. Il film uscirà nei cinema in Italia il 12 giugno. GUARDA LE FOTO Keanu Reeves le foto di una vita: 10 motivi per cui lo amiamo. Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Keanu Reeves e Ana de Armas alla premiere di “Ballerina” a Hollywood Amica. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Keanu Reeves e Ana de Armas alla premiere di “Ballerina” a Hollywood

