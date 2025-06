Kean lascia il ritiro degli azzurri | risentimento muscolare alla coscia destra

L'Italia di Luciano Spalletti si trova ad affrontare un'altra sfida inattesa: l'assenza di Moise Kean, costretto a lasciare il ritiro per un risentimento muscolare alla coscia destra. L'attaccante viola, infatti, ha dovuto fare ritorno al club per le cure del caso, lasciando aperta la questione in attacco. La nazionale si prepara ora a dover reinventare le proprie strategie: come reagirà il gruppo senza il suo talento più giovane?

Firenze, 5 giugno 2025 – Emergenza anche in attacco per l'Italia di Luciano Spalletti. Moise Kean sarà indisponibile per le prossime gare a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra occorso nell'allenamento di ieri: il giocatore azzurro ha lasciato questa mattina il ritiro della Nazionale, per rientrare al club di appartenenza e sottoporsi alle cure del caso. Così, l'attaccante viola non sarà a Oslo per l'esordio dell'Italia nelle qualificazioni del Mondiale 2026.

