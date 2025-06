kate middleton rivelato il piano dell estate per i tre figli

Kate Middleton ha svelato il piano estivo per sé e i suoi tre figli, George, Charlotte e Louis, in base agli impegni del Palazzo. Tra eventi ufficiali e momenti di relax, la duchessa si prepara a un’estate ricca di emozioni e nuove esperienze familiari. Mentre giugno e luglio sono già pieni di appuntamenti, fino ad agosto non mancheranno spazi di svago e convivialità per la famiglia reale, pronti a regalare momenti indimenticabili.

Kate Middleton ha già definito il programma dell’estate per sé e per i suoi tre figli, George, Charlotte e Louis, in base al calendario degli eventi del Palazzo. Kate Middleton, il piano per l’estate. Kate Middleton e William dovranno ancora aspettare per le vacanze estive, perché giugno e luglio saranno mesi ricchi di appuntamenti a Palazzo e molti coinvolgeranno anche i loro tre figli, George, Charlotte e Louis. Quindi, fino in agosto non potranno stare tranquilli. Solo allora potranno godersi almeno quattro settimane lontano dai riflettori, prima probabilmente nella loro casa di campagna nel Norfolk, ad Anmer Hall, poi a Balmoral in Scozia insieme a Re Carlo e Camilla, anche se la loro presenza non è stata ancora ufficialmente confermata. 🔗 Leggi su Dilei.it