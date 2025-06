Kate e la maledizione dei Galles anteprima regionale per il nuovo libro di Antonio Caprarica

Un viaggio tra misteri e intrighi nel cuore delle corti reali inglesi, “Kate e la maledizione dei Galles” di Antonio Caprarica promette emozioni senza precedenti. L’anteprima regionale venerdì 6 giugno alle 18 all’Abbazia di Rosazzo è un evento imperdibile per gli appassionati di storia e gossip reale. Non perdere l’occasione di scoprire i segreti più nascosti della famiglia reale britannica in questa coinvolgente anteprima che conclude il ciclo di incontri primaverili e estivi.

Torna Antonio Caprarica in Abbazia di Rosazzo per presentare in anteprima regionale venerdì 6 giugno alle 18 la sua ultima fatica letteraria dal titolo "Kate e la maledizione dei Galles" (Sperling & Kupfer). Sarà il penultimo appuntamento dal calendario primavera-estate che lo vedrà protagonista.

Kate Middleton e la "maledizione" dei Galles. Caprarica: "Un collegamento esiste" - Nel suo ultimo libro "Kate e la maledizione dei Galles", Antonio Caprarica esplora un affascinante legame tra la malattia di Kate Middleton e secoli di drammi storici.

