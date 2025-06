Kata scomparsa da due anni la Procura | “Portata via dall’ex hotel Astor ecco come potrebbe essere oggi”

Da due anni, la scomparsa di Kata rimane un mistero avvolto nel silenzio. La Procura di Firenze aggiorna le indagini sull’assenza della piccola, portata via dall’ex Hotel Astor senza lasciare tracce. Le ricerche continuano incessantemente, e il dubbio persiste: cosa è successo davvero a quella bambina di soli cinque anni? Ecco come potrebbero essere oggi le indagini e quali sviluppi potrebbero emergere.

La Procura di Firenze fa il punto sulle indagini sulla scomparsa sulla piccola Kata, la bimba di 5 anni di origine peruviana che viveva con la famiglia nell’ex hotel Astor: "Il corpo non è nella struttura". 🔗 Leggi su Fanpage.it

