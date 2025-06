Kata scomparsa da due anni come sarebbe oggi La Procura | Fu portata via subito dall' ex hotel Le ipotesi

Da due anni, il mistero sulla scomparsa di Kata rimane irrisolto. La piccola peruviana che il 10 giugno 2023 è svanita dall’ex hotel Astor a Firenze ha lasciato un vuoto incolmabile. Le ipotesi più inquietanti suggeriscono che la sua procura sia stata portata via subito dall'ex hotel, alimentando dubbi e interrogativi sulla verità dietro questa sparizione. La speranza di ritrovarla vivo e sana resta viva: cosa nasconde davvero questa vicenda?

