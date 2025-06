Kata scomparsa 2 anni fa come sarebbe oggi | diffuse le immagini

A due anni dalla scomparsa di Mia Kataleya Chicllo Alvarez, conosciuta come Kata, le immagini ricostruite digitalmente ci offrono un'ipotesi di come potrebbe apparire oggi. Questi ritratti aggiornati, diffusi dalla Procura di Firenze, sono un appello a non perdere di vista questa vicenda e a mantenere vivo il ricordo di questa piccola scomparsa, sperando che possa portare a nuove piste e alla riunione con i suoi cari.

A due anni dalla misteriosa scomparsa di Mia Kataleya Chicllo Alvarez, conosciuta come Kata, la bambina peruviana di cinque anni svanita il 10 giugno 2023 dall’ex hotel Astor di via Maragliano a Firenze, la Procura del capoluogo toscano ha diffuso nuove immagini che mostrano come potrebbe apparire oggi. Queste ricostruzioni, elaborate con tecniche di invecchiamento digitale, rappresentano un tentativo di mantenere alta l’attenzione pubblica e di stimolare eventuali segnalazioni utili alle indagini. La scomparsa e le prime indagini. Il giorno della scomparsa, Kata stava giocando nel cortile dell’ex hotel Astor, una struttura occupata abusivamente da diverse famiglie, tra cui la sua. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Kata scomparsa 2 anni fa, come sarebbe oggi: diffuse le immagini

