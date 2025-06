Kata scomparsa 2 anni fa a Firenze indagini ferme | ecco la foto di come sarebbe oggi

A distanza di due anni dalla scomparsa di Mia Kataleya Chicllo Alvarez, conosciuta come Kata, a Firenze, le indagini sembrano essersi arenate. La speranza di ritrovarla viva si affievolisce, ma oggi emerge una nuova immagine che ne mostra il possibile aspetto attuale. È un appello alla memoria e all’attenzione di tutti: ogni dettaglio potrebbe fare la differenza per riportarla a casa.

A due anni dalla scomparsa di Mia Kataleya Chicllo Alvarez, per tutti Kata, la bambina peruviana scomparsa nel nulla il 10 giugno del 2023 all'ex hotel Astor di via Maragliano a Firenze – una, struttura all'epoca occupata abusivamente da cittadini romeni, albanesi e sudamericani -, la Procura del capoluogo toscano segna il passo con

