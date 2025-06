Kata due anni dalla scomparsa | ecco come è stata rapita

Sono ormai trascorsi due anni dalla scomparsa di Mia Kataleya Chicllo Alvarez. Gli inquirenti continuano a cercarla: tutti i punti fermi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Kata, due anni dalla scomparsa: ecco come è stata rapita

