Kata come sarebbe oggi la bimba scomparsa due anni fa | Chi sa qualcosa parli FOTO

Il mistero di Kata rimane aperto, ma oggi la procura di Firenze ha reso pubblico un identikit di come potrebbe essere la bambina a due anni dalla scomparsa. La speranza di ritrovarla viva e in buone mani alimenta il cuore di chi non perde di vista questa delicata vicenda. Chiunque abbia informazioni utili, si faccia avanti: ogni dettaglio potrebbe fare la differenza. La ricerca continua, perché nessuno si arrende davanti a una domanda così urgente.

La procura di Firenze ha diffuso oggi, a pochi giorni dal triste anniversario del 10 giugno, un identikit di come sarebbe Kata oggi, la bambina di 5 anni sparita nel nulla il 10 giugno dall'ex hotel Astor, struttura che era occupata abusivamente da numerose famiglie e persone singole, di origini. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Kata, come sarebbe oggi la bimba scomparsa due anni fa: "Chi sa qualcosa parli" / FOTO

