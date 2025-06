Karate

I talenti della Junkan Dojo hanno brillato ai Campionati Italiani assoluti di karate, portando a casa titoli prestigiosi e dimostrando che la dedizione e la passione pagano. La competizione, svoltasi a Monza con oltre settecento atleti in gara, ha confermato il livello superiore dei nostri campioni. Alessandro Bindi si è aggiudicato il titolo di campione italiano kata individuale seniores, ma anche Leonardo Bindi e gli altri hanno scritto una pagina memorabile per viareggini e per la nostra scuola.

Sono viareggini i campioni italiani assoluti di karate. A salire sui gradini più alti del podio gli atleti della Junkan Dojo allievi e degli insegnanti Nicola Bianchi e Annalisa Casini che hanno partecipato al palazzetto di Monza a i Campionati Italiani assoluti di karate, che ha visto la partecipazione di oltre settecento atleti provenienti da tutta Italia. Alessandro Bindi è dunque campione italiano kata individuale seniores, Leonardo Bindi è campione italiano nel kata individuale juniores; la squadra di kata maschile (Alessandro Bindi, Leonardo Bindi, Diego Bernacchia e Samuel Angius) si aggiudica l'oro e conquista anche l'argento nella squadra bunkai.

Karate, campionati italiani cadetti Gijlkam: successi per la Metropolitan Karate Brindisi - BRINDISI - Ieri, domenica 11 maggio, il Palazzetto dello Sport di Noicattaro ha ospitato le fasi regionali di qualificazione ai Campionati italiani Cadetti Fijlkam, l'unica Federazione di Karate riconosciuta dal Coni.

