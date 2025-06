Karate Kid | Legends è al cinema un video recap della saga una clip italiana e un quiz severo per il giovane protagonista!

Preparati a rivivere l’emozione di Karate Kid: Legends, ora nelle sale italiane! Un mix di nostalgia e novità con Jackie Chan, Ralph Macchio e il giovane Ben Wang, accompagnato da video esclusivi e un quiz impegnativo per il protagonista. Scopri come la saga si è evoluta attraverso le parole dei veterani e lasciati conquistare da una scena in italiano. Sei pronto a scoprire cosa ti aspetta? La sfida sta per cominciare!

Karate Kid: Legends con Jackie Chan, Ralph Macchio e il giovane Ben Wang è da oggi al cinema. Vediamo cosa potete aspettarvi e guardiamo un paio di video, dove i veterani raccontano l'evoluzione della saga e sottopongono Ben a un fuoco di fila di domande. Vi mostriamo anche una sequenza in italiano del film. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Karate Kid: Legends è al cinema, un video recap della saga, una clip italiana e un quiz severo per il giovane protagonista!

Jackie chan si infortuna e rimedia a un lussazione durante la scena di karate kid: legends - Jackie Chan, icona delle arti marziali, ha subito una lussazione durante le riprese di "Karate Kid: Legends".

Nello sport siamo tutti leggenda. @UispNazionale da sempre promuove il valore dello sport per tutti e chi meglio dei nostri ragazzi e ragazze di Sda Discipline orientali poteva raccontarlo? Ogni storia è unica e leggendaria come quella di #KarateKidLegends Tweet live su X

#CircuitoCinemaVenezia La programmazione dal 5 all'11 giugno Dal 4 giugno al Giorgione due nuovi arrivi: #lamicofedele, film "canino" con #NaomiWatts e #billmurray e #lamorenonmuoremai; al Rossini arriva il nuovo capitolo di Karate Kid: Legends; all'Ast Tweet live su X

KARATE KID: LEGENDS - New Trailer (HD)