Kaiju No 8 | in arrivo una sorpresa speciale all’Anime Expo 2025

Preparati a un’onda di emozioni! A poco più di un mese dal debutto della seconda stagione di Kaiju No. 8, Crunchyroll sorprende i fan annunciando una novità esclusiva all’Anime Expo 2025, in programma dal 3 al 6 luglio. Tra panel imperdibili e anteprime mondiali, il momento clou sarà sicuramente la presentazione speciale dedicata a questo amatissimo anime. La suspense è alta: non vuoi perderti questa incredibile sorpresa!

A poco più di un mese dal debutto della seconda stagione dell’anime Kaiju No. 8, Crunchyroll alimenta l’attesa dei fan annunciando una sorpresa speciale che rivelerà all’ Anime Expo 2025. L’ Anime Expo 2025, in programma dal 3 al 6 luglio, è uno dei degli eventi anime più importanti dell’anno, insieme ad AnimeJapan e Jump Festa. Tra i panel più attesi spicca quello dedicato a Kaiju No. 8, previsto per l’ultima giornata della convention. Al panel prenderanno parte alcuni membri del cast eo staff della serie anime, anche se i nomi dei partecipanti non sono ancora stati svelati. Crunchyroll ha inoltre annunciato che, al termine dell’incontro, ci sarà una sorpresa speciale, come riportato nella sinossi ufficiale dell’evento: “ Unisciti a Crunchyroll e ad alcuni ospiti speciali della serie di successo Kaiju No. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Kaiju No. 8: in arrivo una sorpresa speciale all’Anime Expo 2025

In questa notizia si parla di: Anime Kaiju Expo Sorpresa

La casa editrice di Kaiju No. 8 e Dandadan annuncia che tre dei suoi manga saranno adattati in anime - In occasione del decimo anniversario di Shonen Jump+, la casa editrice annuncia un entusiasmante progetto: tre dei suoi manga, tra cui Kaiju no 8 e Dandadan, saranno adattati in anime da rinomati studi di animazione.

Anime Expo 2025: Aniplex festeggia 20 anni con ospiti, panel e sorprese uniche! - All'Anime Expo 2025, Aniplex festeggia il suo 20° anniversario con panel dedicati, ospiti celebri, merchandise esclusivo e tante sorprese per i fan. Da anime.everyeye.it

[VIDEO] Kaiju no. 8, l’anime si mostra in un trailer: rivelato anche quando debutterà - Sono passati diversi mesi da quando il canale YouTube di Toho Animation ha pubblicato il primo teaser dell’adattamento anime di Kaiju no. 8, il manga di Naoya Matsumoto che viene pubblicato sul sito e ... Secondo drcommodore.it

Kaiju No. 8: annunciato il primo film dell'anime, ma non è quello che pensate - Negli ultimi anni, l'industria degli anime e dei manga ha visto emergere numerose opere di successo, ma poche sono riuscite a ottenere un impatto così rilevante come Kaiju No. 8. Questo anime è ... anime.everyeye.it scrive

? Finely Kafka reveal his identity ?- Hindi dub edit KaijuNo.8 ep 10 #anime #kaijuno8 #animeedit