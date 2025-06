Juventus Tudor verso la conferma | primo colpo dalla Premier

La Juventus si avvicina a un nuovo capitolo, puntando con decisione sulla conferma di Igor Tudor come guida tecnica. Il croato, desideroso di rinforzi mirati, potrebbe presto ricevere il suo primo colpo dalla Premier League: un nome di spicco dal Sassuolo. L'asse tra mercato e strategia si fa sempre più chiaro, mentre il club si prepara a scrivere le prossime pagine di un futuro ancora tutto da delineare.

La Juventus sta seriamente valutando la conferma di Igor Tudor in panchina, ma ovviamente il croato ha chiesto dei rinforzi. Ed il primo nome che potrebbe essergli consegnato arriva direttamente dal Sassuolo. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso. Il futuro del club bianconero è ancora tutto da scrivere e da questo punto di vista piano piano ogni tessera si sta andando a collocare al suo posto. Dopo l'addio di Cristiano Giuntoli, dal punto di vista dirigenziale la palla è passata a Comolli. Bisogna, poi, valutare anche quello che accadrà in panchina. Dopo mesi in cui si è parlato a lungo di Antonio Conte e di Gian Piero Gasperini, adesso la probabilità di vedere una conferma di Igor Tudor sta crescendo in termini percentuali giorno dopo giorno.

Juventus - Tudor verso la conferma