Juventus Tognozzi non ritorna | l'ex capo scout va all'Arsenal

Le news di mercato non smettono di sorprendere: secondo Gianluca Di Marzio, Matteo Tognozzi, ex capo scout della Juventus, ha deciso di voltare pagina e approdare all'Arsenal come responsabile dell'area scouting. Un colpo importante per i Gunners e un cambiamento che potrebbe influenzare il futuro del calcio europeo. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa movimentata trattativa.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Matteo Tognozzi non tornerà alla Juventus, ma andrà all`Arsenal, come capo dell`area scouting.. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

