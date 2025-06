Juventus rebus panchina | chi guiderà il nuovo corso?

La Juventus si trova di fronte a un vero e proprio rebus per la panchina, con il futuro del tecnico ancora avvolto nel mistero. Dopo una stagione altalenante e una qualificazione europea, la società è chiamata a fare una scelta cruciale per il nuovo corso bianconero. Chi sarà alla guida dei campioni d’Italia nella stagione 2025/26? Il futuro si svela solo con le prossime decisioni, lasciando i tifosi in trepidante attesa.

Un futuro incerto La Juventus deve affrontare un rebus cruciale per la scelta del tecnico che guiderà la squadra nella stagione 202526. Dopo una stagione di alti e bassi, culminata con il quarto posto in Serie A e la qualificazione in Champions League, Igor Tudor resta in bilico, nonostante il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, rebus panchina: chi guiderà il nuovo corso?

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Juventus, rebus panchina: Tudor c'è, ma il casting continua. Pioli, Silva e l'idea di Comolli - La Juventus vive un momento di grande incertezza sulla panchina, simbolo di un calcio in continua evoluzione.

Segui queste discussioni su X

Quasi en Plein di Antonio #Conte in Serie A: si tratta del suo 5° scudetto (Napoli, Inter e 3 con la Juventus). Adesso è rebus futuro. #NapoliCagliari Tweet live su X

Tre delle prime quattro italiane di quest’anno (#Inter, #Atalanta, #Juve) sono alle prese col rebus allenatore. Progetti azzerati per le prime due e la Juve potrebbe continuare con Tudor. Il #Napoli deve approfittare e creare un solco con le altre. Questo è il mom Tweet live su X

Allegri prende il posto di Conte