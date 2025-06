juventus kalulu riscattato dal milan per 143 milioni

Un anniversario speciale per Pierre Kalulu, che celebra 25 anni con un regalo da sogno: il riscatto definitivo da parte della Juventus. Dopo aver conquistato il cuore dei tifosi milanisti, il difensore francese si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella sua carriera in bianconero, con l’obiettivo di portare grinta e talento alla squadra. Un investimento importante, ma che promette grandi emozioni e successi futuri.

