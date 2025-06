Juventus Inzaghi all’assalto di Osimhen | Comolli torna su David | Primapagina

Fermi tutti: la Juventus si prepara a un'operazione bomba, con Inzaghi pronto all’assalto di Osimhen e Comolli che torna a concentrarsi su David. La prima giornata del nuovo corso alla Continassa promette grandi manovre di calciomercato, tra conferme e sorprese. La strategia della Vecchia Signora si intensifica: cosa bolle in pentola? Restate sintonizzati, perché il mercato estivo potrebbe riservare colpi a sorpresa!

2025-06-05 08:30:00 Fermi tutti! Juventus, Inzaghi all’assalto di Osimhen: Comolli torna su David Primapagina Calciomercato.com.. Home.. Inzaghi all’assalto di Osimhen, la Juventus torna su David. La prima giornata di Damien Comolli da nuovo direttore generale della Juventus ha già portato grossi frutti. Il dirigente ex-Tolosa ha subito preso possesso della Continassa, ha incontrato Igor Tudor confermandogli la fiducia almeno fino al Mondiale per Club ma con ampio margine di conferma e ha iniziato a tracciare alcune linee guida di mercato. Fra queste, inevitabilmente, c’è l’urgenza di definire una strategia chiara per l’attacco dove gli obiettivi dichiarati di Cristiano Giuntoli potrebbero non essere più così importanti per la nuova dirigenza. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Juventus, Inzaghi all’assalto di Osimhen: Comolli torna su David | Primapagina

Contenuti che potrebbero interessarti

La Juventus verso la conferma di Tudor Il croato in pole ma occhio alle sorprese Mancini, Pioli e Inzaghi[ - La Juventus accelera per trovare il suo nuovo condottiero, con Igor Tudor in pole position. Ma attenzione: nomi come Mancini, Pioli e Inzaghi potrebbero riservare sorprese clamorose.

Segui queste discussioni su X

@paolotomaselli a 'TiAmoCalciomercato' su Youtube: "Inzaghi sarebbe un profilo preciso per il mondo Juventus perché ha determinate caratteristiche che forse all'Inter non sono state capite fino in fondo. Per allenare i nerazzurri ci vuole una capacità di pall Tweet live su X

Only 2 of the top 11 Serie A teams are definitely keeping their coaches: Napoli: Conte Inter: Inzaghi Atalanta: Gasperini Juventus: Tudor Roma: Ranieri Fiorentina: Palladino Lazio: Baroni Milan: Conceicao Bologna: Italiano Como: Fabr Tweet live su X

Se ne parla anche su altri siti