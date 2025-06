Juventus Fredric Massara verso la Juventus

La corsa per il ruolo di nuovo direttore sportivo della Juventus sta entrando nel vivo, con Frederic Massara in pole position. La scelta si farà entro le prossime ore, dopo un incontro chiave con Damien Comolli. Con la sua esperienza e competenza, Massara potrebbe diventare l’artefice di una nuova era bianconera, riportando entusiasmo e successi alla squadra. Rimaniamo sintonizzati per scoprire il futuro che si Sta delineando.

Il nuovo direttore sportivo prende forma La Juventus sta per definire il suo nuovo direttore sportivo, e Frederic Massara sembra il favorito per il ruolo. Gli ultimi dubbi, secondo fonti vicine al club, si scioglieranno tra oggi e domani, dopo un incontro decisivo con Damien Comolli. Massara, ex dirigente di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Fredric Massara verso la Juventus

Segui queste discussioni su X

Prossime 48/72h decisive per definire la posizione anche di #Giuntoli, mentre si valutano i profili dell’ex ds del #Milan, Fredric #Massara, e dell'attuale presidente del #Tolosa, Damien #Comolli, che mirerebbe però al ruolo di amministratore delegato. Partecipa alla discussione

Tudor smentisce Giuntoli: "Non andrò al Mondiale se prima non sarò stato confermato". Esattamente quello che avevo scritto nel mio articolo di ieri Se la Juventus non lo vuole, Tudor ha diritto di cercarsi una squadra: ma se andasse negli USA dal 14 giugno a Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Juventus, conferme su Massara con Giuntoli E c’è un terzo uomo mercato