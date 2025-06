Juve si avvicina l' accordo per Kolo Muani al Mondiale Poi si tratterà col Psg il prestito-bis

La Juventus si avvicina all’accordo per portare Kolo Muani al Mondiale, rafforzando il suo attacco con un'operazione strategica. Dopo aver accolto il francese su impulso di Thiago Motta, la società ora punta a prolungare il prestito con il PSG, assicurandosi un altro tassello importante per la stagione. La permanenza di Muani in bianconero, infatti, potrebbe essere il colpo decisivo per il futuro dei torinesi negli Stati Uniti.

Il francese, arrivato su impulso dell'ex tecnico Thiago Motta, ma centrale pure con Tudor, è vicino alla permanenza in bianconero per il torneo negli States.

