Juve sale di quota Bezhani come capo scout Si lavora alla conferma di Kolo Muani

La Juventus è in fermento: con Bezani promosso a capo scout e ambizioni di rafforzare il roster, i bianconeri lavorano alla conferma di Kolo Muani, puntando a rilanciare il progetto tecnico dopo una stagione turbolenta. La rivoluzione targata Elkann e Comolli si fa sentire, ma i club non si fermano: la Vecchia Signora si prepara a svelare i prossimi importanti tasselli per tornare protagonista in Italia e in Europa.

Torino, 5 giugno 2025 – Rivoluzione dirigenziale in atto. Non solo con Damien Comolli, nuovo direttore generale. John Elkann ha intrapreso la strada del cambiamento dopo una brutta annata, salvata solo in parte dalla qualificazione in Champions. Infatti, Cristiano Giuntoli è stato allontanato e Giorgio Chiellini avrà deleghe all’area tecnica, ma mancano ancora due tasselli per completare l’organico. La Juve sonda e cerca un capo scout e un direttore sportivo. Poi, il mercato, con Kolo Muani intenzionato a rimanere, ma serve una apertura del Psg. Bezhani in pole, Massara diesse?. Due le figure chiave che la Juve sta cercando per completare l’organigramma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve, sale di quota Bezhani come capo scout. Si lavora alla conferma di Kolo Muani

Juve, Calvo verso le dimissioni. Sale Chiellini. E occhio a Conte... - La Juventus si prepara a una significativa rivoluzione estiva, con Francesco Calvo vicinissimo alle dimissioni dal suo ruolo dirigenziale.

